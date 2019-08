CDS - Oggi ultimo test per Lukaku e compagni. Conte ha un obiettivo

Oggi alla Pinetina ultima amichevole dell’Inter prima dell’esordio ufficiale in campionato, in programma lunedì prossimo contro il Lecce. La squadra di Antonio Conte sfiderà il Gozzano.

Come riporta il Corriere dello Sport, per il tecnico nerazzurro si tratta di un test importante per valutare le condizioni fisiche di Lukaku e capire chi schierare contro i salentini: “E così l’attenzione sarà concentrata in particolare su Lukaku, che deve migliorare la condizione in vista del debutto. In un’altra amichevole simile, domenica scorsa, contro la Virtus Bergamo, il belga aveva segnato 4 gol.

Più che avere certezze sulle sue doti da bomber, però, Conte si aspetta di vedere una crescita nel suo inserimento nell’impianto di gioco, in modo da avere un’Inter sempre più vicina alla sua fisionomia definitiva. In questo senso, sarà interessante capire chi giocherà al fianco di Lukaku: Lautaro, Politano, o, più difficilmente, Esposito? Il prescelto avrà ottime possibilità di essere titolare assieme all’ex United anche contro il Lecce“.