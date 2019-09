CdS - Nuovo obiettivo per Conte: i dettagli

Conte vuole vincere per scacciare i "sapientoni": questo è quanto riferito dal "Corriere dello Sport", che sottolinea come il tecnico salentino voglia spazzare via lo scetticismo creatosi durante la conferenza stampa pre-match.



"Il tecnico nerazzurro ieri ha messo i puntini sulle “i” durante una conferenza stampa nella quale ha badato al sodo: zero proclami e massima concentrazione in vista della sfida casalinga contro lo Slavia Praga, che sulla carta è l’avversaria più abbordabile del girone, ma che in realtà delle insidie può crearle.



Tra Serie A e Premier Conte finora ha avuto la media di 2,21 punti a incontro, un numero che scende a 1,67 in Champions ed Europa League. Tanto basta per mettergli addosso un’etichetta che non gli piace“.