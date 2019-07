CdS - New entry nella squadra primavera: chiuso l'acquisto di un talento

L'Inter continua a lavorare sul vivaio. Secondo le indiscrezioni della "Corriere dello Sport" i nerazzurri avrebbero di fatto chiuso per l'arrivo di Lindkvist. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



"Nel bilancio 2019-20 finirà l’operazione Rizzo che andrà al Genoa a titolo definitivo per 2,5 milioni. In partenza c'è pure Puscas, da oggi di nuovo nerazzurro: dopo il mancato acquisto del fallito Palermo, il rumeno è richiesto da club di Serie A e stranieri.

Gravillon piace al Sassuolo ma solo in prestito. Intanto, sempre a proposito di linea verde, il club nerazzurro ha preso Elvis Lindkvist che andrà a rinforzare la Primavera di Armando Madonna: il centrocampista svedese classe 2002 arriverà dal Bk Hacken".