CDS - Mercato Inter, Zhang vola in Cina e dice no a due nomi per gennaio

Antonio Conte chiede rinforzi sul mercato, soprattutto a centrocampo. E la dirigenza dell'Inter lavora per accontentarlo. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, rivela un mini summit alla Pinetina nella giornata di ieri.

"Ieri alla Pinetina il presidente Steven Zhang ha pranzato con la squadra, Conte, l’ad Marotta e il ds Ausilio, fresco di rinnovo (manca solo l’annuncio). Zhang non seguirà l'Inter a Bologna e a Dortmund, ma andrà in patria per affari legati a Suning.

Capitolo mercato in entrata: da Appiano arriva il no secco per gennaio a Vidal e a Matic, tentato dagli Emirati". Così il quotidiano romano.