(CdS) Mercato Inter, pressing per un obiettivo. C'è l'intesa su un altro affare

L'Inter è alla ricerca degli innesti giusti in vista della seconda metà di stagione: i nerazzurri lavorano su più fronti, con due trattative caldissime in difesa e a centrocampo.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Corriere dello Sport" ci sarebbe un forte pressing da parte del club targato Suning per Marcos Alonso. La formula scelta sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.



Sulla mediana congelata la pista Arturo Vidal: il cileno è ancora nei piani del Barcellona, con quest'ultimo che non lo lascerebbe partire in prestito. Intesa invece con De Paul: accordo trovato con l'argentino attualmente all'Udinese, resta solo da capire l'intenzione dei friulani.