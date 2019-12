(CdS) Mercato Inter, pista congelata. Si punta su un altro obiettivo

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport" l'Inter sarebbe stata sorpresa dalla richiesta del Chelsea per la cessione di Marcos Alonso. I blues vogliono 45 milioni, ritenuti troppo elevati dalla dirigenza nerazzurra.



Cambio di obiettivo: la priorità ora è Darmian, viste le complicazioni sull'asse Milano-Londra. In uscita Politano, utile per regalare a Conte il rinforzo tanto desiderato in attacco.



Kulusevski resta un nome caldo, con i nerazzurri che dovrebbero versare 35 milioni nelle casse dell'Atalanta. Trattativa però apparecchiata in vista della prossima finestra estiva di mercato.