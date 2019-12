(CdS) Mercato Inter, il giocatore vuole i nerazzurri. Nodo su un altro affare

Arturo Vidal continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista cileno è sempre sul taccuino di Marotta, e una sua cessione sembrerebbe all'orizzonte.



Secondo le indiscrezioni riportate nella giornata odierna dal "Corriere dello Sport" c'è stato un incontro tra la dirigenza e l'entourage del calciatore. La trattativa sembra fattibile, con l'agente Felicevich che apre a un ipotetico approdo a Milano. Vidal però resta un elemento fondamentale per il Barcellona, con quest'ultimo non convinto a cederlo in prestito (formula scelta dall'Inter).



Nodo su un altro affare: si continua a monitorare Rodrigo De Paul dell'Udinese. Una bozza d'accordo c'è già e sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, ma i friulani al momento non danno l'ok data la posizione attuale in classifica.