CdS - Mercato in uscita: si complicano alcune cessioni

L'Inter continua a lavorare sul fronte cessioni, vista l'esigenza di far cassa con profili attualmente in esubero. Secondo il "Corriere dello Sport" però la lista cessioni avrebbe subito un brusco rallentamento. Ecco quanto si legge dal noto quotidiano sportivo:





"Per Joao Mario c’è da tempo un discorso aperto con il Monaco, ma l’Inter non vuole andare incontro a minusvalenze e un prestito non coprirebbe certo i costi a bilancio del portoghese. L’ultima idea è uno scambio con il 18enne Pellegri, ma così verrebbero sistemati i conti, senza però aprire ad ulteriori arrivi. Per Borja Valero, invece, l’ostacolo è soprattutto l’ingaggio, visto che la Fiorentina ha già sondato il terreno senza però affondare il colpo.





Ora il club viola ha virato su Nainggolan, tuttavia i margini di manovra di Barone e Pradè sono ridotti e difficilmente si creerebbe lo spazio per un sostituto. Manca un mese, però. E le occasioni possono sempre saltare fuori: in un senso e nell’altro".