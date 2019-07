CdS - Mercato in uscita: due difensori sul piede di partenza

Secondo le indiscrezioni del "Corriere dello Sport" Miranda e Dalbert sembrerebbero essere finiti sulla lista delle cessioni.



I due difensori nerazzurri hanno mercato rispettivamente in Cina e Francia, con il primo che non gradirebbe la destinazione Jiangsu Suning.



Il giocatore carioca sarebbe propenso ad attendere nuove offerte, dopo che il suo profilo è finito ai margini del progetto Conte.



Discorso diverso invece per Dalbert: il terzino non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante durante questa stagione e un suo addio sembrerebbe ormai scontato, con diversi club della Ligue 1 pronti a farsi avanti per aggiudicarsi il laterale finito anche nel mirino dei tifosi.