CDS - Marotta con una mossa ha ribaltato l'Inter: c'è una parola d'ordine

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, riporta come l'Inter di Antonio Conte vuole riscattarsi dopo le due sconfitta di fila contro Barcellona e Juventus.

In casa nerazzurra c'è comunque grande soddisfazione per il lavoro svolto fin qui dalla squadra e, in particolare, dal tecnico nerazzurro, portato a Milano da Beppe Marotta proprio quando sembrava destinato a sedersi sulla panchina della Roma. Una mossa da dietro le quinte che ha fatto saltare il banco del mercato e cambiato il corso della storia.

“La parola d’ordine è ripartire dopo i due ko consecutivi contro Barcellona e Juventus e la presenza in panchina di Antonio Conte sotto questo aspetto è una garanzia.

L’Inter che si appresta a vivere un tour de force capace di chiarire le ambizioni dei nerazzurri sia in campionato sia in Champions punta forte sulla grinta e sulle idee del suo allenatore che finora si è rivelato un vero e proprio valore aggiunto. Anzi, «il nostro top player» come in estate lo aveva definito l’ad Marotta, colui che ha svolto un lavoro determinante per portarlo alla Pinetina e per sottrarlo al corteggiamento della Roma“.