CDS - Lukaku stende il Milan: per un rossonero la maledizione continua

Lukaku batte Piatek e per il rossonero la maledizione continua. Erano i più attesi del derby, ma solo il nerazzurro non ha deluso le aspettative. Il gol del belga è arrivato a sigillare la vittoria in un momento nel quale la partita doveva essere chiusa, anche solo per non rischiare fino all’ultimo minuto.

Tre reti nelle prime quattro giornate di Serie A: l'ex United si è detto contento di essere allenato da Conte che lo ha voluto fortemente all’Inter. Dedica al gol per il figlio Romeo e per la mamma e vittoria schiacciante sul rivale rossonero che non ha potuto sfoderare le sue pistole.

“Il compito del belga non era per nulla semplice, ma non ha deluso le aspettative. Per Piatek invece la maledizione prosegue dopo il confronto di ieri sera, dimostrando di non essere più quel killer infallibile della scorsa stagione. Lui e Lukaku: stessi palloni giocati, stesse tiri in porta. Ma l’impatto è assai differente”.