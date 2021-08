(CDS) Lukaku, la dirigenza non ci sta. Dimissioni in massa a fine estate?

Lukaku sta per lasciare Milano per trasferirsi (di nuovo) a Londra nell'ambito dell'operazione più ricca nella storia della Premier League. Il Corriere dello Sport ha svelato un interessante retroscena. Secondo il quotidiano romano infatti l'operazione sarebbe interamente voluta dalla famiglia Zhang, proprietaria dell'Inter. La dirigenza, e soprattutto Inzaghi, sarebbero molto amareggiati dalla vicenda.

Il tecnico nerazzurro sta tentanto di convincere le parti a far saltare l'operazione, ma Zhang, si legge, difficilmente dirà di no a 130 milioni di euro. Il giocatore intanto si allena con la squadra. La dirigenza dal canto suo era convinta di riuscire a raccogliere la somma necessaria per ripianare i bilanci senza cedere i big. Ma la volontà del gruppo cinese starebbe facendo vacillare la volontà di Marotta, Baccin e Ausilio.

I tre avrebbero dato solo la parola di continuare l'avventura interista, ma non ci sarebbero firme. E allora ecco che potrebbe aprirsi uno scenario incredibile. Addio a fine estate di qualche dirigente. Inoltre, chiede il Corriere dello Sport, senza Lukaku sembra essere impensabile parlare di scudetto. L'obiettivo diventerebbe inevitabilmente entrare tra le prime quattro.