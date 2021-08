(CDS) Lukaku, decisiva la sua volontà. Nome a sorpresa per il futuro

Lukaku sta ragionando sul da farsi, dopo che negli ultimi giorni gli è stata recapitata un'importante offerta da parte del Chelsea. Lo stipendio proposto ammonta quasi al doppio rispetto a quello attualmente percepito a Milano. Il Corriere dello Sport sottolinea come ad essere decisiva dovrebbe essere proprio la volontà del calciatore. L'Inter continuerebbe a rifiutare offerte, ma se il belga dovesse far capire di voler tornare a Londra si potrà fare ben poco. E Pastorello, l'agente dell'attaccante, sta lavorando in questo senso.

"Il suo agente, Federico Pastorello, lo spinge a pensarci bene ed è facile intuire quello che vorrebbe: il lavoro dei procuratori è quello di far contenti i propri assistiti, meglio se trasferendoli spesso da un club all'altro. Se Lukaku chiederà di essere ceduto (guadagna già 8,5 milioni netti più bonus; difficile possa avere un “ritocco”), l'Inter non potrà trattenerlo con la forza. Si batterà, ma resistere sarebbe complicato".

E allora non si può far altro che ragionare sul da farsi per il futuro. I nomi caldi restano quelli di Zapata e Vlahovic, ma il quotidiano romano sottolinea che non sarà semplice convincere rispettivamente Atalanta e Fiorentina. E allora occhio al nome a sorpresa, che potrebbe essere quello di Belotti. Non viene da due stagioni molto positive, ma comunque è campione d'Europa e ha il contratto in scadenza, ragione per la quale lo si potrebbe strappare a prezzo di saldo.