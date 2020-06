CdS - Le pagelle dell'Inter: sorpresa migliore in campo,quattro insufficienze

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta le pagelle dei giocatori dell'Inter che ieri sera hanno battuto per 2-1 la Sampdoria. Match senza storia per un'ora di tempo, nella quale Lukaku e compagni hanno disegnato calcio, divertendo e divertendosi. Il terzetto d'attacco, composto da Lukaku, Lautaro ed Eriksen, ha dimostrato di trovarsi alla perfezione e questo potrebbe essere un fattore chiave nella ritrovata corsa scudetto.

Il migliore in campo

Per quanto riguarda la palma di migliore in campo, il Corriere affibbia un 7 a ben tre giocatori. Nessuna sorpresa su Lautaro ed Eriksen: il primo ha chiuso il match e dato prova di essersi completamente ritrovato, mentre il secondo ha incantato con le sue geometrie e le giocate veloci. Il terzo 7 assegnato dal quotidiano romano va ad Antonio Candreva, che ha replicato l'ottima prestazione di Napoli. L'esterno nerazzurro è in forma, come dimostrato sul secondo gol, quando ha iniziato l'azione e, 60 metri più avanti, l'ha conclusa servendo un passaggio perfetto per il tap-in del Toro.

Il peggiore

Nonostante la buona prestazione collettiva, il Corriere ritiene insufficienti le prestazioni di ben quattro giocatori. Il primo è Stefan De Vrij, colpevole di essersi fatto saltare ingenuamente sul gol della Samp. Prestazioni opache anche quelle di Moses e Biraghi, chiamati nella ripresa a sostituire Young e Candreva, commettendo però troppi errori. Per finire anche Gagliardini non ha brillato, macchiando inoltre la sua prestazione con una brutta simulazione. Un 5,5 per tutti e quattro. Sufficienza piena invece per tutti gli altri giocatori nerazzurri scesi in campo ieri.