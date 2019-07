CdS - Le due big escono allo scoperto per l'attaccante, l'Inter vacilla

“Adesso Napoli e Juve non si nascondono più. Sotto con Icardi”. Questo il titolo dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che sottolinea come i due club siano intenzionati a muoversi per strappare all'Inter il suo pezzo pregiato in attacco.

“Giuntoli ha incontrato Wanda a Milano: la trattativa è avviata. Ma Mauro vuole Torino: Paratici non ha fretta e aspetta lo sconto”, continua il noto quotidiano sportivo, che parla anche dell'intenzione del centravanti albiceleste di scegliere Torino come prossima destinazione. L'Inter valuta, ma ormai è risaputo l'interesse delle due squadre del nostro campionato.