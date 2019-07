(CDS) La Juve temporeggia, un altro club si fa avanti per Icardi, e lui gradisce

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato un'importante notizia sul fronte Icardi.

L'attaccante infatti starebbe valutando seriamente la possibilità di trasferirsi al Napoli. La Juventus, che probailmente resta la destinazione più gradita, sta lavorando sulle cessioni, visto che nel reparto offensivo non ci sono slot liberi.

Giuntoli avrebbe convinto Icardi a sposare il progetto della squadra partenopea.

"Negli ultimi giorni l’attaccante di Rosario ha aperto al Napoli: non la considera una scelta di ripiego, bensì una big. E tra l'altro sarebbe allenato da Ancelotti: un tecnico che stima molto. A convincerlo sono stati il progetto tecnico che il ds Giuntoli ha spiegato alla moglie-agente nell'ultimo incontro di una decina di giorni fa, e la proposta di un ingaggio che lo trasformerebbe nel calciatore azzurro più pagato della squadra.

Magari il suo stipendio non sarebbe in doppia cifra come Wanda sperava quando ancora trattava il rinnovo con l’Inter, ma compresi i bonus la cifra sarebbe maggiore rispetto ai 5,1 milioni che nel 2019-20 percepirebbe a Milano.

Il Napoli, comunque, vuole prima chiudere l’accordo con Icardi e poi cercherà l’intesa con l’Inter che chiede 60-70 milioni (inclusi i bonus) per il cartellino. Marotta e Ausilio, tra l'altro, preferirebbero veder partire il giocatore in direzione Napoli piuttosto che Torino".