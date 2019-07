CdS - L'Inter si affida a un noto agente in una trattativa. La situazione

L'Inter continua la ricerca dell'attaccante richiesto da Conte. Secondo il "Corriere dello Sport" i nerazzurri avrebbero deciso di puntare tutto su Cavani, con Suning pronta ad affidare la trattativa al noto agente Simonian per mandare in porto un affare alquanto complicato. La Beneamata mette sul piatto nove milioni di euro a stagione per l'uruguayano (stessa cifra offerta a Lukaku), ma prima bisognerà trovare l'intesa col Psg:





"Non sarà semplice, ma la diplomazia è già entrata in azione. Il club nerazzurro si è già affidato a Simonian, agente dell’ex-napoletano e in passato artefice di importanti operazioni, vedi Alvarez e Banega. Toccherà al procuratore argentino, che ha ottimi rapporti con i vertici della società francese, e a un suo collega italiano (nelle vesti di mediatore) aprire il fronte".



Cruciale quindi il ruolo del procuratore sportivo, che tenterà di addolcire l'accordo con i due club.