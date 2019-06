CdS - l'Inter pronta ad inserire una contropartita nell'affare Dzeko

L'Inter mantiene i contatti con la Roma per sbloccare l'affare Dzeko. Secondo il "Corriere dello Sport" i nerazzurri sarebbero pronti ad inserire Danilo D'Ambrosio nella trattativa per addolcire l'accordo con i giallorossi. L'attaccante bosniaco resta in cima alla lista della spesa della dirigenza targata Suning e una buonuscita del terzino della Beneamata potrebbe far contento Pallotta, al momento titubante nel lasciare andare il suo numero nove:





"La Roma resta in contatto con l’Inter per finalizzare l’operazione Dzeko. Adesso che nella negoziazione è entrato Danilo D’Ambrosio, terzino ambivalente che potrebbe “liberare” Luca Pellegrini (Juventus) e Karsdorp (Psv Eindhoven), le parti devono ridiscutere il conguaglio a favore di Pallotta".