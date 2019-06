(CDS) L'Inter fa sul serio:si tratta per il grande acquisto. Filtra ottimismo

L'Inter, come noto, sta lavorando fortemente per portare Lukaku a Milano. L'attaccante belga, che è la prima scelta per l'attacco, ha da tempo espresso il suo gradimento per la destinazione nerazzurra.

Marotta ha già recapitato una prima offerta: prestito oneroso biennale a 10 milioni e obbligo di riscatto fissato a 60, per una valutazione totale di 70 milioni. Il Manchester ha aperto alla possibilità di intavolare una trattativa, e per questa ragione filtra ottimismo.

Tuttavia la valutazione complessiva non sembra al momento soddisfare il club inglese, che ha rifiutato anche le contropartite proposte (Nainggolan e Icardi).