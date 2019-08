CdS - L'Inter alza le pretese sul cartellino del giocatore. I dettagli

L'Inter stabilisce il prezzo per la cessione di Icardi: stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" i nerazzurri chiederebbero ottanta milioni per lasciare andare l'argentino ai ferri corti con la Beneamata. Il Napoli, da tempo sulla punta, ritiene la cifra alquanto elevata. Ecco quanto riferito dal quotidiano sportivo:





"È una storia praticabile, con tempistiche ignote, e però se ne parla, è già successo con Giuntoli, e si riflette: i cinque milioni e trecentomila euro del contratto in vita con l’Inter non basterebbero, il Napoli lo sa e si spingerebbe oltre, intorno ai sei, ma in questo braccio di ferro con l’Inter, nel quale non sembra ci sia un domani, prima di congedarsi e lasciare che la porta non sbatta alle proprie spalle, l’argentino ambirebbe ad altro, una sommetta che plachi la delusione per il trattamento subito e restituisca autorevolezza, attraverso il compenso, alla propria figura.



Gli otto milioni che sembrano la linea di demarcazione tra un sì e un ni sono ritenuti tanti, troppi, per chi, come il Napoli, ha fatto del rigore economico il proprio stile di vita: se ne riparlerà ancora, ce ne vuole prima che chiuda il mercato, e magari ci sarà anche la possibilità di avvicinarsi. Ma queste sono strategie classiche, ognuno pensa a ricavare il massimo da se stesso: il Napoli sa che Icardi è fuori dall’Inter, ritiene esagerata la quotazione di ottanta milioni di euro, ne (ri)parlerà quando riterrà esistano le condizioni, ed intanto ha virato di nuovo".