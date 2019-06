(CDS) L'attaccante spinge per vestire nerazzurro. Il punto

Lukaku vuole vestire la maglia dell'Inter nel corso della prossima stagione. L'attaccante belga, attualmente i forza al Manchester United, starebbe spingendo per essere ceduto al club nerazzurro.

A riportarlo è il Corriere dello Sport.

"I tabloid, informati a dovere, ieri hanno chiarito il pensiero della dirigenza dei Red Devils. L’Inter può prendere Lukaku solo se a Manchester andasse come contropartita Icardi o se la partenza di quest’ultimo fosse... monetizzata. Di certo c’è che per il momento tra le due società non ci sono stati contatti diretti e che, anche se Conte vuole Romelu, la strada per vestirlo di nerazzurra è in salita".