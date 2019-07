CdS - L'attaccante aspetta l'Inter, decisivi i prossimi giorni

Edin Dzeko vuole solo l'Inter. Il calciatore bosniaco aspetterebbe soltanto il rilancio da parte della dirigenza targata Suning dopo aver espresso la volontà di voler lasciare Roma. I giallorossi meditano sull'addio del centravanti, con quest'ultimo che spera in un abbassamento delle pretese da parte di Pallotta. Ecco quanto affermato dal "Corriere dello Sport":





"Della mediazione tra le parti si sta occupando un noto agente Fifa, ma la distanza tra domanda e offerta è notevole perché, dopo il caso Barella, i giallorossi non vogliono scendere sotto quota 20 milioni, mentre i nerazzurri non si spingono oltre i 10-12 alla luce del solo anno di contratto di Edin nella Capitale e delle sue 33 primavere. Il bomber intanto sta continuando le sue vacanze e su Instagram ha mostrato le foto del locale, il Ritual, che ha aperto a Dubrovnik. Lui attende il rilancio dell’Inter o che la Roma abbassi le pretese. Basta che il finale della storia lo conduca a Milano".