CdS - Kolarov gela l'Inter, il giocatore vuole restare alla Roma

Kolarov resta alla Roma: questa la notizia lanciata oggi dal "Corriere dello Sport", che sottolinea la volontà del giocatore di voler sposare il progetto targato Fonseca in vista della prossima stagione. L'Inter resta vigile, ma le possibilità sarebbero poche come riferito dal noto quotidiano sportivo:



"Nel club giallorosso guadagna tre milioni e mezzo e sarà un punto di riferimento per l’allenatore in una squadra di giovani. Lui che è abituato ad aiutare i compagni che hanno meno esperienza. Il tecnico portoghese punterà su di lui, per Fonseca la permanenza di Kolarov è un passaggio fondamentale per gettare le basi in vista della nuova stagione. Negli ultimi giorni non si parla più di una sua partenza, anche se l’unico interessamento concreto è stato quello dell’Inter. Ma Kolarov prova gratitudine nei confronti della Roma e vuole dare tutto se stesso, onorando il suo contratto che scadrà al termine della prossima stagione. Potrebbe quindi disputare un ultimo campionato di Serie A, ma i conti li farà alla fine, quando deciderà il suo futuro".