CDS - Inter, Werner quasi impossibile: spunta un nome nuovo per l'attacco

Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, rivela come l'Inter stia sondando diversi profili per l'attacco, nel caso in cui l'assalto a Romelu Lukaku dovesse fallire. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, non voglio farsi trovare impreparati.

Così il quotidiano romano. "Conte vuole due attaccanti e, a meno di sorprese, uno sarà Dzeko per il quale prima o poi un’intesa con la Roma sarà trovata. Se invece Lukaku non arriverà, verranno valutati profili alternativi: il più simile a Lukaku sembra quello di Zapata dell’Atalanta anche se convincere la Dea a farlo partire nell’anno della Champions non sarà semplice.

Occhio pure a Rodrigo che, a dispetto della clausola rescissoria da 120 milioni, può lasciare Valencia per 70. Werner, in scadenza nel 2020 con il Lipsia, andrà al Bayern a parametro zero la prossima estate anche se Klopp proverà a portarlo al Liverpool subito. Difficile per l'Inter entrare in corsa".