CdS - Inter, una pedina verso il recupero. Esulta Conte

Lukaku-Inter: recupero in vista della Juve. Questa la notizia lanciata oggi dal "Corriere dello Sport", che analizza le condizioni del belga. Ecco quanto riportato:



"In casa nerazzurra c’è grande fiducia di vederlo in campo dal 1’: i due giorni di terapie ai quali si è sottoposto invece di volare insieme ai compagni in Spagna dovrebbero avergli permesso di smaltire l’affaticamento al quadricipite sinistro. Le sue condizioni saranno verificate stamani, quando alla Pinetina la squadra riprenderà gli allenamenti.



Conte avrebbe voluto averlo in panchina anche ieri sera, ma il giocatore, che non si sentiva al top, ha preferito non rischiare. Ci tiene ad esserci contro la Juve quando non ci sarà lo squalificato Sanchez. Handanovic e compagni ieri notte sono rientrati in Italia e hanno dormito ad Appiano".