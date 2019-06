CdS - Inter, un giovane del vivaio in partenza: nuova plusvalenza in arrivo

L'Inter continua a lavorare sul fronte cessioni. Stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" un altro profilo destinato a lasciare Milano sarebbe quello di Davide Merola. Il crack di Interello assistito da Raiola potrebbe accasarsi al Bologna, come riporta oggi il noto quotidiano sportivo:



"L’Inter si assicurerà una percentuale sulla futura rivendita (30%) e mezzo milione, soldi che confluiranno tra le plusvalenze insieme a quelli in arrivo dallo Standard per Vanheusden (20 milioni; siamo alla stesura dei contratti dopo i contatti di ieri), dal Genoa per Gavioli-Rizzo (circa 9,5 milioni) e dal Sassuolo per Vergani (5 milioni). Quest’ultimo piace anche alla Fiorentina, al Bologna e alla Roma, ma il Sassuolo nell’affare Sensi è in vantaggio".