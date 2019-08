CdS - Inter, un elemento della primavera richiesto in Inghilterra. I dettagli

Secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport" Facundo Colidio sarebbe richiesto in Inghilterra. Newcastle e Leeds sarebbero già pronti a sferrare un'offensiva per il baby bomber nerazzurro.



La formula scelta dai due club di oltremanica sarebbe quella di un prestito con un controriscatto fissato sulla cifra di dodici milioni. L'Inter valuta l'affare, ma non ci sarebbe solo l'argentino in uscita.



Sempre stando alle indiscrezioni del noto quotidiano sportivo anche Puscas avrebbe mercato: il rumeno ha rifiutato le lusinghe provenienti dalla Russia, con molti club esteri e della nostra Serie A che hanno annotato sul taccuino il profilo ex Palermo.