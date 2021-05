CdS - Inter-Udinese, la probabile: Pinamonti dal 1', Barella in panchina

C'è grande attesa in casa nerazzurra per il match di domani pomeriggio, contro l'Udinese, in quanto al termine verrà consegnato il trofeo dello Scudetto che verrà alzato al cielo dalle mani di capitan Handanovic. Dopo 11 anni dunque l'Inter tornerà ad alzare il trofeo Nazionale. Prima però ci sarà da disputare un match che, conoscendo la mentalità di mister Antonio Conte, non verrà sottovalutato.

Stando a quanto riferisce stamani l'edizione del Corriere dello Sport, l'allenatore nerazzurro avrebbe in mente qualche cambio di formazione viste anche le indisponibilità di Marcelo Brozovic (squalificato dopo il rosso rimediato nel match contro la Juventus) e Darmian anch'esso squalificato: "Barella, invece, operato al naso, andrà in panchina". Stando perciò a quanto riferito, il quotidiano prova dunque a delineare la formazione che scenderà in campo domani.

Tra i pali dovrebbe esserci Handanovic, mentre davanti a lui il trio formato ancora una volta da Ranocchia (ha trovato molto spazio in questo finale di stagione) insieme a D'Ambrosio e Bastoni. In mediana invece, detto dell'assenza del croato, dovrebbero agire Gagliardini, Vecino e Sensi - alternato con Eriksen - mentre sulle fasce spazio a Hakimi e Young con Perisic inizialmente in panchina.

In attacco Lautaro supportato dal primo minuto da Andrea Pinamonti, anche se non è detto che possa partire ancora una volta da titolare Romelu Lukaku alla caccia del 30esimo gol in stagione, riuscendo così ad eguagliare il record della passata stagione.