CdS - Inter, tre nerazzurri in uscita. I nomi

L'Inter continua a lavorare sul fronte uscite. Stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" sarebbero tre i nomi caldi in partenza, con la Beneamata che si prepara a fare tesoretto da queste cessioni. Dalbert, Karamoh e Puscas sono i prescelti, come afferma oggi il noto quotidiano sportivo:





Il Lione ha presentato una prima offerta per Dalbert, ma l’Inter l’ha rifiutata. Oggi vertice Marotta-Percassi jr per definire il passaggio a Bergamo, con tanto di plusvalenza, di Burgio. Adorante è andato al Parma per 4 milioni (tutti di plusvalenza); manca solo la firma di Brazao (pagato 6,5 milioni) per l’Inter. Con il Parma adesso si parlerà di Karamoh. Il fallimento del Palermo, che aveva un obbligo di riscatto entro il 30 giugno per Puscas (con plusvalenza di oltre 3 milioni per i nerazzurri), non ha certo fatto piacere all’Inter. Marotta e Ausilio dovrebbero riavere l’attaccante dell’Under 21 della Romania dopo il 1° luglio".