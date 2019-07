CdS - Inter, trattativa in stand-by. Fissata la data dello sblocco

Secondo il "Corriere dello Sport" sarebbe al momento congelata la pista che porterebbe Lukaku all'Inter.



Il giocatore tifa per una buona riuscita della trattativa, data la sua volontà di sposare il progetto Conte e quello della dirigenza targata Suning.



La Beneamata nel frattempo cerca di battere cassa per strappare il pezzo pregiato del reparto offensivo dei Red Devils, con l'Everton che spera in un semaforo verde per il trasferimento del belga in modo tale da poter ottenere una percentuale sulla rivendita del giocatore.



L'offerta di Zhang equivale al momento a sessanta milioni, cifra che potrebbe subire una variazione qualora Mauro Icardi decidesse di lasciare Milano.



Lukaku-Inter: si continua a trattare.