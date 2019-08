CdS - Inter, torna in piedi uno scambio. I dettagli

L'Inter sblocca una trattativa: secondo il "Corriere dello Sport" i nerazzurri avrebbero riaperto la pista che porterebbe a Biraghi, con Dalbert inserito come contropartita tecnica. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



“In attesa di Sanchez, l’Inter accelera pure per Biraghi. Con la Fiorentina, infatti, è stata rimessa in piedi l’ipotesi di uno scambio con Dalbert, che sembrava ormai tramontata. I due club hanno raggiunto una sostanziale intesa, ma continua a mancare il sì del brasiliano, che è ancora molto freddo davanti alla possibilità di indossare la maglia viola.



Il mancino di Rio continua a preferire un ritorno al Nizza, la cui offerta però non ha soddisfatto l’Inter. Sono stati direttamente i procuratori del terzino a recapitarla, con un blitz, martedì, in viale della Liberazione, ma il prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni non ha “scaldato” Marotta e Ausilio, che pretendevano di incassare subito qualcosa e una cifra più alta anche per l’eventuale cessione a titolo definitivo”.