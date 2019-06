CdS - Inter, tesoretto plusvalenze. Entro il 30 giugno 46 milioni

L'Inter si prepara a far cassa. Stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" dovrebbero entrare 46 milioni dalle cessioni dei giovani del vivaio. Definite alcune partenze con la dirigenza targata Suning che dunque sarebbe pronta a far entrare un tesoretto utile per il mercato in entrata. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo:



"Oggi, Marotta e Ausilio dovrebbero definire il passaggio al Genoa di Gavioli e Rizzo, talenti della Primavera. L’operazione garantirà al club nerazzurro circa 8,5 milioni di euro, sostanzialmente quanto speso per il riscatto di Salcedo, da registrare come plusvalenza. Il traguardo è arrivare a 46 milioni entro il 30 giugno. Nel computo va aggiunta la ventina di milioni che garantirà la cessione di Vanheusden allo Standard e, con ogni probabilità, l’acquisto di un altro giovane da parte del Sassuolo".