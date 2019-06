CdS - Inter, svelata la nuova maglia da trasferta. Ecco come sarà

Oggi è il giorno in cui si vedrà la maglia da trasferta per la stagione 2019-2020. Il "Corriere dello Sport" conferma le voci girate sui siti specializzati raccontando nell'edizione odierna i dettagli del nuovo kit: "Sarà di color azzurro chiaro o, per dirla in termini più legati alla moda, tenderà al verde Tiffany con inserti neri e oro".



Una maglia stravagante, diversa e innovativa che la dirigenza spera possa far piacere alla frazione di tifosi più accaniti della Beneamata.



Da sempre i tifosi più affezionati sono stati contro le innovazioni riguardanti il kit, quest'anno l'Inter mostrerà una divisa insolita che sicuramente potrebbe spaccare in due il pubblico di San Siro e non.



La nuova casacca è stata inoltre condivisa sui social, come si vede dagli account ufficiali social della squadra.