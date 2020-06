(CdS) Inter, stagione al di sotto delle aspettative: futuro incerto per Conte

Antonio Conte esce con un misero pareggio dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. I nerazzurri sono stati eliminati dalla competizione, pesa in questo caso la rete subita all'andata. Nonostante le parole del tecnico salentino nel post-partita, il Corriere dello Sport critica aspramente la prestazione di ieri sera. Conte adesso finisce nell'occhio del ciclone, o meglio nel mirino del giornalista Alessandro Barbano che attraverso un editoriale sul noto giornale giudica insufficiente la prova da parte dell'Inter.



Ecco quanto dichiarato dal cronista attraverso le colonne del quotidiano: “L’altra faccia della partitissima è quella di Conte, un libro aperto sulla rabbia e sulla tristezza per una stagione deludente, e per un futuro altrettanto incerto. Non basta l’agonismo vissuto come una fede a ricucire una geometria di gioco costantemente incompiuta. L’Inter paga aspettative esagerate e anche una certa indeterminatezza tattica. Il silenzio del tecnico nei tre mesi di stop tradiva una sua segreta insofferenza.



Se Conte avesse potuto, avrebbe riavvolto il nastro del campionato all’indietro, regalandosi un altro inizio. Ci hanno provato i suoi dirigenti, con una melina contro la ripartenza che, al confronto, il catenaccio di Gattuso era burro. Ma gli è andata male, perché le buone ragioni del calcio sono state più forti della paura e della convenienza. Che la paura del tecnico leccese fosse fondata lo dimostra, però, la gara di ieri al San Paolo. La sua Inter è come un aereo potente con un carrello rotto: l’atterraggio è un’emergenza permanente“.