(CDS) Inter, spunta una grana nella rosa. Rescissione in vista?

Inter, continua l'opera di sfoltimento della rosa che Marotta ha messo in atto in questa sessione in corso di calciomercato. L'amministratore delegato vuole alleggerire il bilancio da ingaggi elevati, soprattutto se percepiti da giocatori che non fanno parte del progetto tecnico. Per quanto riguarda Nainggolan si sta trattando con il Cagliari,e prima della chiusura del mercato dovrebbe arrivare il trasferimento a titolo definitivo.

Joao Mario e Dalbert sono stato già sistemati. Poi però, come riportato dal Corriere dello Sport, bisognerà far fronte alla questione Vidal. Il cileno si è aggregato da poco al ritiro, e vorrebbe restare all'Inter per mettersi a disposizione di Inzaghi. La società vorrebbe però cederlo, visto che il centrocampista percepisce 6 milioni di euro a stagione.

E' proprio lo stipendio elevato che frena le eventuali pretendenti dal farsi avanti. Secondo il quotidiano romano quindi resta aperte la strada della rescissione. "Sempre che, tra incentivo all'esodo e la necessità di dover coprire i benefici fiscali del Decreto Crescita che verrebbero meno non completando i due anni di permanenza in Italia (accadrebbe anche in caso di cessione), ci siano effettivi benefici per il bilancio nerazzurro."