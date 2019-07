CdS - Inter, spunta nuovo profilo per l'attacco. Il nome

Continua il lavoro dell'Inter sul mercato in uscita: i nerazzurri cercano di piazzare Joao Mario e Perisic, con il Monaco interessato ai due profili in esubero ad Appiano Gentile. Non solo: secondo il "Corriere dello Sport" i nerazzurri starebbero pensando a Pellegri come possibile rinforzo per l'attacco, col giocatore che gradirebbe un ritorno in Italia:





"Nel gennaio 2018, il club francese arrivò a investire per lui 31 milioni di euro. Da quel momento in poi, però, la fortuna lo ha abbandonato, nel senso che un guaio muscolare, con annessa pesante recidiva, gli ha permesso di giocare solo 3 gare nell’ultima stagione. Pellegri sarebbe disposto a tornare in Italia solo per l’Inter".



L'Inter valuta l'affare, e nei discorsi spunta il profilo del baby-bomber ex Genoa.