CdS - Inter, si segue un profilo della Juventus. Ecco quale

Juan Cuadrado potrebbe dire addio alla Juventus dopo quattro stagioni. Questa la notizia lanciata oggi dal "Corriere dello Sport" dove spiega che il colombiano piace a diversi club quali Milan, Inter, Siviglia, Valencia. Dalla buonuscita del centrocampista i bianconeri potrebbero fare cassa e guadagnare 20-25 milioni.



I nerazzurri monitorano la situazione: Cuadrado, pupillo di Conte, sarebbe oscurato dalle tante presenze nel reparto di centrocampo della Continassa. La dirigenza targata Suning pensa al colpo, in modo tale da bruciare la concorrenza e regalare al neo-tecnico l'esterno tanto desiderato nel corso degli anni.



Cuadrado-Inter: l'ultima suggestione nella sede di Porta Nuova per il mercato in entrata.