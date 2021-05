CdS - Inter, si rimane in attesa dell'incontro: possibile da lunedì in poi?

Per il futuro c'è ancora tempo. Sembra questa l'idea che sta circolando in casa Inter nelle ultime ore visto che, dopo l'annuncio di due giorni fa dell'incontro tra il presidente Zhang ed il mister Antonio Conte, quest'ultimo non sia ancora andato in scena. Come riporta stamani il Corriere dello Sport il faccia a faccia non c'è ancora stato anche perch negli ultimi giorni i vari protagonisti erano impegnati in altre faccende: "Ieri Steven Zhang era alla Pinetina per shooting fotografici ed altri impegni, ma non c’è stato il tanto atteso faccia a faccia con Antonio Conte perché l'a.d. Beppe Marotta era a Roma per questioni legate alla Figc".

Il fatidico incontro, dunque , dovrebbe avvenire da lunedì in poi ovvero dopo la consegna dello scudetto in programma per domani pomeriggio al termine del match casalingo contro l'Udinese. Il futuro dunque è ancora tutto da scrivere e non vi è ancora assoluta certezza per la prossima stagione. In merito a ciò il quotidiano s'interroga sul fatto se il mister accetterà o meno la partenza di uno o due big in vista del prossimo calciomercato.

Il giornale scrive: "La prima ipotesi, anche perché ci sono in ballo tanti soldi (oltre un milione netto al mese di ingaggio), sembra la più gettonata, ma si viaggia in base ai rumors, almeno finché nella stessa stanza non siederanno Zhang, Conte, Marotta, Antonello e Ausilio per fare il punto della situazione e guardarsi negli occhi come il 25 agosto scorso a Villa Bellini". Un destino dunque ancora tutto da scrivere, sperando possa risolversi nel più breve tempo possibile.