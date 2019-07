CdS - Inter, si continua a lavorare per Lukaku. Lo United non fa sconti

Lukaku vuole solo l'Inter: questa la notizia lanciata stamattina dal "Corriere dello Sport", che sottolinea la volontà del centravanti belga di voler trasferirsi a Milano. Lukaku sarebbe stato tagliato fuori dai Red Devils, ma questi non fanno sconti in merito alla sua cessione:





"La società ha gradito il comportamento di Lukaku, ma il pensiero di quest’ultimo sul futuro non è cambiato: vuole andare all’Inter sia perché lì lo aspetta Conte sia perché Solskjaer punta forte su Rashford, al quale lo United ha pure rinnovato il contratto. Trovare i soldi per comprare Romelu, però, non sarà facile perché i Red Devils accettano al momento solo una cessione a titolo definitivo. Inserire nell’affare Icardi o avere i soldi della cessione di Mauro aiuterebbe".