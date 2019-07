CdS - Inter, sfuma lo sgarbo di mercato. Affare svanito sul nascere

Lorenzo Pellegrini resta alla Roma. Dopo le lusinghe dell'Inter, sottolinea il "Corriere dello Sport", il giocatore avrebbe deciso di restare nella capitale rispedendo al mittente l'interesse della dirigenza targata Suning. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



"Lorenzo non sentirà mai la Roma come una catena. E da figlio di Trigoria ha già rassicurato i compagni e i dirigenti: dove volete che vada? L’indizio sul suo umore è arrivato giusto due giorni fa attraverso i social: ha dato il benvenuto a Spinazzola. Se avesse percepito un senso di precarietà personale, non l’avrebbe mai fatto. progetto.

E attenzione. Non significa che Pellegrini rinunci all’ambizione di vincere. Anzi. Ma la sua idea è un percorso costante e crescente, che gli permetta di diventare un campione insostituibile sia per la Roma che per la Nazionale".