CdS - Inter, rivelazione sul numero di maglia di Barella

Barella è arrivato ieri sera a Milano. Il nuovo centrocampista dell'Inter si appresta ad iniziare la sua avventura sotto i riflettori di San Siro, con alcuni dettagli che emergono riguardanti il suo nuovo numero di maglia e la zona del suo nuovo appartamento. Ecco quanto affermato dal "Corriere dello Sport":





"In città probabilmente andrà a vivere in zona City Life, uno dei quartieri più in voga dove abitano diversi altri nerazzurri (Candreva e D'Ambrosio, ma lì viveva pure Keita). Il suo desiderio sarebbe quello di mantenere la maglia numero 18 indossata al Cagliari: adesso alla Pinetina è di proprietà di Asamoah. Probabile che la chieda al ghanese, eliminato dalla Coppa d'Africa e in vacanza".