(CDS) Inter, proposti due giocatori in scadenza. Valutazioni in corso

L'Inter, come avvenuto spesso nel corso degli ultimi anni, monitora con attenzione il mercato dei giocatori i cui contratti sono in scadenza. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport due nomi in particolare sono oggetto di valutazioni da parte della dirigenza.

Si tratta dei due esterni del PSG, Kurzawa e Meunier. Entrambi non hanno intenzione di rinnovare con il club francese, e sono stati proposti ai nerazzurri.

In questo momento, secondo il quotidiano romano, il secondo avrebbe poche chances, visto che sulla fascia destra Lazaro e Candreva stanno dando garanzie.