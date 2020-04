(CdS) Inter pronta a ripartire: squadra al lavoro, solo uno in isolamento

L'Inter continua ad allenarsi, seppur in casa. I nerazzurri si starebbero preparando in caso di eventuale ripartenza del campionato: c'è chi si allena nei giardini o nel garage, sempre seguendo il programma e il diktat di Conte che, anche in quarantena, non ha mai mollato il gruppo e ha sempre osservato seppur a distanza i progressi dei calciatori.



Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport tutti si starebbero allenando tranne Alexis Sanchez: il cileno è stato l'ultimo a rientrare in Italia tra tutti i giocatori volati all'estero a causa dell'emergenza Covid19, mentre per gli altri prosegue il programma individuale sotto la guida del tecnico salentino.



Il gruppo si prepara quindi a una ripresa, allenandosi con cyclette, tapis roulant e materassino. Tutto seguito dal sergente Conte, che anche in un momento di transizione per il calcio italiano non riesce a distogliere la sua attenzione dalla preparazione atletica. L'Inter sembrerebbe essere pronta, d'altro canto è stata la prima squadra a richiamare tutte le sue pedine.