CdS - Inter, previsto un rilancio per l'attaccante. Il punto

Romelu Lukaku continua ad essere nel mirino dell'Inter. Stando a quanto riferito dal "Corriere dello Sport" i nerazzurri avrebbero pronta una nuova offerta da presentare allo United per l'attaccante belga. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo:



"Da viale della Liberazione escludono che la nuova proposta possa arrivare, come avevano fatto filtrare da Torino e da Manchester, a quota 80 milioni.



L’attuale offerta nelle mani di Woodward (60 milioni) sarà alzata al massimo di 3-4 milioni e compresi 5 milioni di bonus rimarrà sotto quota 70. Oltre quella cifra l’Inter non andrà (...). Fitti anche i contatti con Pastorello, a Marsiglia per altri affari. L’Inter è convinta che Lukaku preferisca Milano a Torino e crede nella fumata bianca”.