(CdS) Inter, posticipato il riscatto di Sensi. Sulla fascia c'è Emerson

Il riscatto di Sensi assieme a quello di Biraghi sembrerebbe essere stato posticipato: i nerazzurri parleranno col Sassuolo ad agosto, anche se non è stata messa a repentaglio la permanenza del centrocampista ad Appiano Gentile. Il motivo? Questione di bilancio, con Marotta che aspetta la seconda settimana di agosto per ufficializzare l'acquisto a titolo definitivo del calciatore, in modo tale da non far ricadere l'operazione nell'esercizio in corso. I neroverdi hanno già un accordo con il club targato Suning, sulla base di 27 milioni di euro più 3 già versati per il prestito.



Più complessa la situazione Biraghi: il laterale sinistro sarebbe utile in chiave lista Champions ma l'Inter avrebbe l'intenzione di rinforzare entrambe le corsie con nomi nuovi. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il profilo più caldo sembrerebbe essere quello di Emerson Palmieri che il Chelsea potrebbe cedere in estate. Nel frattempo confermati Young e Candreva, mentre sarebbe un punto interrogativo il destino di Biraghi con la Fiorentina e l'Inter che potrebbero parlare del futuro del terzino anche nel 2021.



Se il riscatto di Sensi sarebbe ormai cosa certa, lo stesso non si può dire di Biraghi con il quotidiano che sottolinea come ancora l'Inter non abbia preso una decisione definitiva almeno per il momento. Intanto Emerson Palmieri viene evidenziato nella wishlist di Marotta, con il restyling delle corsie che forse sembrerebbe imminente. Conferma sulla mediana, dubbi sulle fasce con i nerazzurri che tra conferme e suggestioni cercano di puntellare il reparto.