CDS - Inter, nuovo blitz per Lukaku: i dettagli dell'ultima offerta nerazzurra

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, riapre le porte all'Inter per Romelu Lukaku. Se Paulo Dybala dovesse continuare a dire no allo United allora tutto potrebbe nuovamente cambiare.

"Se quest’ultima eventualità si verificasse, lunedì o al massimo martedì, l’Inter presenterebbe una nuova proposta a Woodward per Lukaku. Un’offerta sui 70 milioni di euro, una specie di prendere o lasciare, anche per dimostrare a Conte che è stato fatto tutto il possibile per accontentarlo. A quel punto sarebbe da valutare la disponibilità a trattare del Manchester che dovrebbe trovare un altro attaccante in tempi assai stretti.

Cosa succederebbe in caso di no dei Red Devils? Scatterebbe il piano B e, senza la strettoia del mercato inglese che chiuderà giovedì, sarebbe intavolata una trattativa per portare Dybala in nerazzurro nell’ambito di uno scambio che prevede il passaggio di Icardi alla corte di Sarri. I rapporti gelidi tra i due club al momento non rendono probabile questa soluzione, ma se Lukaku non andrà a Torino per “colpa” di Paulo, occhio alle sorprese".