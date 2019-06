CdS - Inter-Lazaro, la trattativa prosegue. La situazione

Secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport" l'Inter avrebbe bruscamente rallentato i tempi per l'acquisto di Lazaro dall'Hertha Berlino.



I nerazzurri hanno offerto inizialmente 20 milioni, ma il club tedesco ha fatto sapere alla dirigenza targata Suning che la giusta cifra per il via libera del giocatore sarebbe quella 25 milioni (raggiungibile magari con dei bonus).



Su di lui anche Psg e squadre inglesi, ma in pole rimangono i nerazzurri (forti del sì del giocatore che ormai ha sposato il progetto targato Conte).