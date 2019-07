CdS - Inter, l'attaccante si avvicina. C'è anche l'alternativa

"Inter, Lukaku è più vicino. In alternativa c'è Cavani", questo il titolo del Corriere dello Sport che sottolinea come i nerazzurri siano prossimi a strappare il centravanti belga ai Red Devils.



Non solo: l'alternativa è stata trovata. Sempre stando alle indiscrezioni del noto quotidiano sportivo sarebbe Cavani il piano B della dirigenza targata Suning, che potrebbe correre ai ripari con l'uruguayano del Psg.



Mercato e nuovi nomi: i nerazzurri si muovono, considerando anche nuove piste.