CdS - Inter in pole sulla rivale per l'obiettivo di mercato. La situazione

L'Inter sembrerebbe essere in vantaggio sulla trattativa per Lukaku: questa la notizia lanciata dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport" che sottolinea anche come lo United sia stufo della titubanza di Dybala nello scambio che vede coinvolto anche il belga. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:





"Se è stato presentato ieri sera come sostengono la Juve e il Manchester (si parla di una cifra vicina a 80 milioni; il club di viale della Liberazione smentisce seccamente) o se lo presenterà oggi quando verrà riaperto il tavolo della trattativa, conta poco.



Resta il fatto è che ieri sera in Inghilterra sono circolate con insistenza voci di un disimpegno dei Red Devils, stufi della “melina” della Joya. Indiscrezioni che la Signora ha confermato facendo capire che l’Inter è in pole".