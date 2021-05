(CDS) Inter, in caso di partenza di Lautaro Inzaghi ha in mente il sostituto

Inter, si parla molto di cessioni in casa nerazzurra in questa finestra di mercato in cui la dirigenza sarà chiamata a far quadrare i numeri

Inter, si parla molto di cessioni in casa nerazzurra in questa finestra di mercato in cui la dirigenza sarà chiamata a far quadrare i numeri. Stando al Corriere dello Sport, se i nerazzurri dovessero cedere Hakimi alla cifra giusta (80 milioni di euro circa) potrebbero terminare qui le uscite (si aggiungerebbero le partenze degli esuberi). Lautaro quindi sembra essere destinato a restare. Tuttavia, se decidesse di andare altrove (Marotta cede i giocatori che non voglio restare) allora si valuterebbe un sostituto. Se Conte avrebbe voluto Vlahovic, Inzaghi vorrebbe, secondo il quotidiano romano, un giocatore con caratteristiche diverse. In particolare qualcuno che sappia fare il gioco che alla lazio faceva Correa.